Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki Muhammed Zencirci hayatını kaybetti. Olayın ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Zencirci (18) Hürriyet Mahallesi'nde sokakta yürürken henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Zencirci, ambulansla kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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