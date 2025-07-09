Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokakta yürüyen 18 yaşındaki Muhammed Zencirci silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Zencirci (18), Hürriyet Mahallesi'nde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Zencirci, ambulansla kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polis, şüphelilerin Siverek ilçesinde Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir adreste olduklarını belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan M.Z. ve M.Z. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kanunu değişmediği sürece seçim 2028'de yapılacak

Erdoğan'dan Özel'in erken seçim çağrısına net yanıt! Tarihi bile verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor

Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.