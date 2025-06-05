Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü
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Siverek ilçesinde Ferhat Akbulut'un otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheli A.A. teslim oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ferhat Akbulut'un (43) kullandığı otomobile, Siverek-Çermik kara yolu Bayırözü Mahallesi'nde A.A. (45) tarafından uzun namlulu silahla ateş edildi.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Saldırıda yaralanan ve Siverek Devlet Hastanesine götürülen Akbulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçarak bir eve sığınan ve havaya ateş açan şüpheli A.A. bir süre sonra teslim oldu.

Güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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