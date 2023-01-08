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Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Dicle Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle Yüksel G. olay yerinde hayatını kaybetti, Elif S. ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekibince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavga nedeniyle bir otomobilde hasar oluştu.

Polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Dicle Güncel Haberler

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