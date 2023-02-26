Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Ağveran Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada Mahsut, Hanifi, Abdullah T. ile Sedat B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozoava Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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