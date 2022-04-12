ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler

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ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Gümüşkuşak Mahallesi'nde sebebi henüz bilinmeyen bir nedende iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

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