Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: Bir Suriyeli Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Hamedan Mahallesi'nde tarlada hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Suriyeli Mahmut Osman ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından tarla sahibi baba ve oğlu gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, tarlada hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Suriyeli Mahmut Osman (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan tarla sahibi baba ve oğlu, JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Hamedan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çobanlık yapan Mahmut Osman, hayvanlarını arazide otlattığı sırada tarla sahibi Mehmet Gülümser ile oğlu Abdulkadir Gülümser arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Mahmut Osman tabanca ile vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Osman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Osman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kavganın ardından mahallede güvenlik önlemi alan jandarma, baba ve oğlunu tarladan kaçmaya çalıştıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı. Osman'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
