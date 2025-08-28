Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan baba ile oğlu tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi'nde 25 Ağustos'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda kavgaya karıştığı tespit edilen baba Mehmet G. ile oğlu Abdulkadir G, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi'nde iki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Mahmut Eyser (28) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi silahla vurularak yaralanmıştı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eyser, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.