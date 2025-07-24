Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan tartışma sonrasında jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kırsal Geçittepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedende çıkan tartışma, taş, sopa ve silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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