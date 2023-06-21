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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 yaralı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kırsal Yollarbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, özel araçlar ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kırsal Yollarbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, özel araçlar ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel

Yollarbaşı Mahallesi Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

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