Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kırsal Yollarbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, özel araçlar ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.