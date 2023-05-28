Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Esmerçayır Mahallesi'nde dün 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlar, Hamit Çelik (30) ile yoldan geçen Muhammed Emir Acar'a (8) isabet etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı iş yerleri ile 2 araca da kurşun isabet etti. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Siverek Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title