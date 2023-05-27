Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki silahlı kavgada, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancalardan çıkan mermiler Hamit Çelik (30) ile yoldan geçen Muhammed Emir A'ya (8) isabet etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki silahlı kavgada, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Hacıömer Mahallesi Abdulkadir Odabaşı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancalardan çıkan mermiler Hamit Çelik (30) ile yoldan geçen Muhammed Emir A'ya (8) isabet etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan ilk incelemede, mermilerin caddedeki bazı iş yerleri ile araçlara zarar verdiği belirlendi.

Polis kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.