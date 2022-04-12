ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ŞANLIURFA'da, akraba iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, aralarında yoldan geçen bir kadın ile çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, akraba iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, aralarında yoldan geçen bir kadın ile çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Harran Kapı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan akraba iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler, Mustafa T. ve Halil T. ile yoldan geçen Yeter Ö. ve ismi öğrenilmeyen bir çocuğa isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title