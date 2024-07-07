Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Şair Nabi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Yaralanan kardeşler Sait İ. (23) ve Halil İ. (19), ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı.