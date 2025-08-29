Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Mahmut T. (28), ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.