Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Mahmut T. (28), ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.