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Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hayriye Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiler, A.A'ya (38) isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavganın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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