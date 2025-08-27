Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçe kırsalında Büyük Mutlu Mahallesi'nde dün 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda kavgaya karışan 2 kişi aynı mahallede 2 kişi ise kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından ilçenin farklı bir bölgesinde yakalandı.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel