Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kavga, Selçuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Selçuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde önlem alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.