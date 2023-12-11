Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı, 3 tutuklama

Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merkez Karaköprü ilçesinde dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A, A.A. ve K.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Merkez Karaköprü ilçesinde, dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında bıçaklı kavga çıkmış, polis, zanlıları Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirmişti. Haberi duyan şüphelilerin yakınları da İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelmiş, burada kavgaya karışanların yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.