Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan zanlı, saklandığı fıstık bahçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, Kırsal Seyitören Mahallesinde 3 Temmuz'da komşu iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, şüpheli H.K'nin bir fıstık bahçesinde saklandığı tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda H.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili daha önceden gözaltına alınan H.A. ve H.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Seyitören Mahallesinde 3 Temmuz'da komşular arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada A.D. hayatını kaybetmiş, çocukları İ.H.D. ve M.G.D. yaralanmıştı. jandarma ekiplerince olaya karıştığı tespit edilen H.A. olay yerinde yakalanmış, H.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.