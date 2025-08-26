Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırsal Büyük Mutlu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Seydi Yavuklu (48) ile yeğeni Halil Yavuklu (16) silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Seydi Yavuklu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin zanlıları yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
