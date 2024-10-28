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Şanlıurfa'da Silahlı Cinayet: 12 Gözaltı, 4 Tutuklama

Şanlıurfa'da Silahlı Cinayet: 12 Gözaltı, 4 Tutuklama
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Eyyübiye ilçesinde bir kişi silahla öldürüldü, 12 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Ekim'de Hacı Bayram Mahallesi'nde dağlık alanda M.Ç'nin (40) silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Olaya ilişkin 12 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, zanlıların adreslerinde 5 tabanca, 2 tüfek ele geçirdi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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