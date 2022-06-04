Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kesmecik Mahallesi'nde H.A'nın evine operasyon düzenledi. Adreste narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 65 mermi, 10 kök Hint keneviri, 5 gram metamfetamin ile bir miktar döviz ve altın ele geçirdi. Evin önündeki otomobilde ise 20 kilogram esrar ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. AA / Yasin Dikme - Güncel Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.