Şanlıurfa'da Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince O.B'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince O.B'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.
Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof silah, 2 tabanca, 3 şarjör, 40 tabanca gövdesi, 40 tabanca üst kapağı, 3 tabanca namlusu, 1 ses tabancası, 3 tüfek, 71 mermi, 2 silah dürbünü ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.B. işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.