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Şanlıurfa'da Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu

2 Aralık 2023 17:53 Son Güncelleme: 17:54 Abone Ol

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince O.B'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.