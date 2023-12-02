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Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

2 Aralık 2023 13:45 Son Güncelleme: 13:47 Abone Ol

Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.