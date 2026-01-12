Şanlıurfa'da silah kaçakçılığından 7 şüpheliye adli işlem yapıldı

Şanlıurfa'da 7 şüpheli hakkında silah kaçakçılığından adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekiplerce, 8-9 ocak tarihlerinde Siverek, Halfeti ve Birecik ilçelerinde yapılan denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 64 fişek ve 7 şarjör ele geçirildi.

7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.