Şanlıurfa'da silah kaçakçılığından 7 şüpheliye adli işlem yapıldı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 7 şüpheli hakkında silah kaçakçılığından adli işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız silahlarla ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekiplerce, 8-9 ocak tarihlerinde Siverek, Halfeti ve Birecik ilçelerinde yapılan denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 64 fişek ve 7 şarjör ele geçirildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
