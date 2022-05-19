ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI - Haberler

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ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir'de silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Kargalı Mahallesinde M.A.'nın adresine düzenlenen operasyonda gizli bir bölme tespit eden ekipler, buradaki plastik boru içerisine gizlenmiş 1 uzun namlu tüfek, 2 av tüfeği, 867 mermi, 2 hücum yeleği ve 5 şarjör buldu. Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma şüphelinin eşi N.A'nın üzerinde ise 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. ve eşi N.A. gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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