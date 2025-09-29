Haberler

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonu sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli ruhsatsız silahlar ve mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma başlatıldığını belirtti.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şıldak, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 piyade tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, farklı çap ve ebatlarda 1375 fişek, 8 adet piyade tüfeği şarjörü ile tabanca şarjörünün ele geçirildiğini ifade etti.

Vali Şıldak, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
