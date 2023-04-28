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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "silah kaçakçılığı" ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca, 8 şarjör, 38 mermi, 197 silah parçası ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen 5 obje ve 6 sikke ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

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