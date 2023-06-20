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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 10 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 tabanca, 5 av tüfeği, 7 muşta, 10 kesici alet, 116 mermi ele geçirdi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

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