Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Gözaltı
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı ve ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 10 tabanca ve 116 mermi ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Haliliye, Suruç, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 tabanca ile 116 mermi ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.