Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı

ŞANLIURFA'da jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca, 2 av tüfeği, 11 şarjör, 320 farklı çap ve ebatta fişek ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan 8 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.