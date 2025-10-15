Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 tabanca, 2 av tüfeği, 11 şarjör, 320 fişek ve çeşitli delici aletler ele geçirildi.
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendiğini belirtti.
Adreslerde yapılan aramalarda, 9 tabanca, 2 av tüfeği, 11 şarjör ile 320 farklı çap ve ebatlarda fişek ve çok sayıda delici alet ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel