Haberler

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 tabanca, 2 av tüfeği, 11 şarjör, 320 fişek ve çeşitli delici aletler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendiğini belirtti.

Adreslerde yapılan aramalarda, 9 tabanca, 2 av tüfeği, 11 şarjör ile 320 farklı çap ve ebatlarda fişek ve çok sayıda delici alet ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte merak edilen sorunun yanıtı

2026 Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte merak edilen sorunun yanıtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.