Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli silahlar, mühimmat ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale, Birecik, Eyyübiye ve Suruç ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 3 tüfek, 3 şarjör, 457 mermi, 20 yazılı ve boş senet, 2 alacak verecek defteri, cep telefonu, 100 gram uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme, 9 gram uyuşturucu ile 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
