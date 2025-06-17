Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Bozova ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ve Bozova ilçelerinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen bazı şüphelileri takibe aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin Bozova ve Viranşehir ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İnsansız Hava Aracı destekli operasyondaki aramalarda 18 uzun namlulu tüfek, 7 av tüfeği, 3 tabanca ve 399 mermi ele geçirildi, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
Patronuna telefonu verdi, 817 bin lirası buhar oldu

Patronuna telefonu verdi, başına gelmeyen kalmadı
İran'ın gizli silahı! Hamaney tehdidi sonrası sahaya sürmeye hazırlanıyorlar

İran'ın gizli silahı! Hamaney tehdidi sonrası sahaya sürüyorlar
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.