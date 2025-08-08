Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da jandarma, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda su bidonunda gizlenmiş tabancalar ve kenevir ele geçirdi. 7 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, su bidonuna saklanmış tabanca ile saksıda yetiştirilen kenevir ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Siverek ve Bozova ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Siverek ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, evlerde yapılan aramalarda gizli bölmelerde ve su dolu bir bidonun içinde 4 tabanca, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, keskin nişancı dürbünü, 652 fişek, 20 şarjör ile saksılarda yetiştirilmiş 67 kenevir bulundu. Suç unsurlarına el konulurken, ismi açıklanmayan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
