Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ile Siverek ve Bozova ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu piyade tüfeği, G3 piyade tüfeği, G1 piyade tüfeği, 2 tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, havalı tüfek, keskin nişancı dürbünü, 20 şarjör ile 652 mermi ve 67 Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde su varili içinde silah bulunma anları yer alıyor.