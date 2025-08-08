Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen silahlar arasında piyade tüfekleri, tabancalar ve mermiler bulunuyor.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ile Siverek ve Bozova ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu piyade tüfeği, G3 piyade tüfeği, G1 piyade tüfeği, 2 tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, havalı tüfek, keskin nişancı dürbünü, 20 şarjör ile 652 mermi ve 67 Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde su varili içinde silah bulunma anları yer alıyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik

Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu! Sanat dünyası yasta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri dönüyor

Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.