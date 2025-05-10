Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ve Siverek ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Soruşturma kapsamında belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 9 av tüfeği, 14 şarjör ve 828 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel