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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda uzun namlulu silahlar, tabancalar, av tüfekleri ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haliliye ve Siverek ilçelerinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Aramalarda 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 9 av tüfeği ile 14 şarjör ve 828 mermi ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 7 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şıldak, Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına karşı jandarma ekiplerinin etkili çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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