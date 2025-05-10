Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda uzun namlulu silahlar, tabancalar, av tüfekleri ve çok sayıda mermi ele geçirdi.
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haliliye ve Siverek ilçelerinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.
Aramalarda 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 9 av tüfeği ile 14 şarjör ve 828 mermi ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 7 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Şıldak, Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına karşı jandarma ekiplerinin etkili çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel