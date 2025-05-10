Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haliliye ve Siverek ilçelerinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Aramalarda 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 9 av tüfeği ile 14 şarjör ve 828 mermi ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 7 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şıldak, Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına karşı jandarma ekiplerinin etkili çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.