Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 4 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 18 şarjör ve 420 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.