Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, yasa dışı silahlanmaya karşı mücadele kapsamında 5 tabanca, 2 av tüfeği ve mühimmat ele geçirdi.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 5 tabanca, 2 av tüfeği ile 3 şarjör ve 87 mühimmat ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
