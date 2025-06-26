Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ve Siverek ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 3 tabanca, 4 av tüfeği, 4 şarjör ve 128 mermi ele geçirdi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.