Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı

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Şanlıurfa'nın Birecik ve Siverek ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, aramalarda 3 tabanca, 4 av tüfeği, 4 şarjör ve 128 mermi ele geçirdi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ve Siverek ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 3 tabanca, 4 av tüfeği, 4 şarjör ve 128 mermi ele geçirdi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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