Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Birecik ve Siverek ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, aramalarda 3 tabanca, 4 av tüfeği, 4 şarjör ve 128 mermi ele geçirdi.
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ve Siverek ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 3 tabanca, 4 av tüfeği, 4 şarjör ve 128 mermi ele geçirdi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel