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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı
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Şanlıurfa'da jandarma, düzenlediği operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirirken 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda saman balyaları ve toprak altında gizlenmiş silahlar bulundu.

ŞANLIURFA'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda saman balyaları ile taş ve toprak altına gizlenmiş çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası Viranşehir ilçesinde 6 adrese operasyon düzenledi. Termal kameraların kullanıldığı aramalarda saman balyaları, taş ve toprak altında gizlenmiş 8 tüfek, 3 tabanca, 2 el bombası, 15 şarjör ve 614 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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