Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Akçakale, Siverek, Viranşehir ve kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 29 ruhsatsız tabanca, 32 şarjör ve 56 mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.