Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan operasyon sonucunda, silah kaçakçılığı iddialarıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, adreslerde 3 tüfek ve 4 tabanca ele geçirdi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
