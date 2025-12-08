Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda 4 av tüfeği, 3 tabanca, 6 şarjör ve 912 fişek ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Viranşehir, Akçakale ve Birecik ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 4 av tüfeği, 3 tabanca, 6 şarjör ile 912 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel