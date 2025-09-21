Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 tüfek, 4 tabanca, 18 şarjör ve 1324 fişek ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozova ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 tüfek, 4 tabanca, 18 şarjör ile 1324 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel