Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, operasyonda birçok silah ve mermi ele geçirdi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ile 10 şarjör ve 215 mermi ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın maçları YouTube'da canlı yayınlanacak

Bir zamanlar Ligi sallayan takımın maçları YouTube'da yayınlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.