Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 4 tüfek ve 12 mermi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ve Suruç ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 4 tüfek ve 12 mermi ele geçirildi.
???????Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel