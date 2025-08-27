Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ve Birecik ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 tüfek, 1 tabanca, 14 şarjör ile 581 mermi ele geçirildi.
???????Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel