Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ve Birecik ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 tüfek, 1 tabanca, 14 şarjör ile 581 mermi ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
